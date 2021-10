News Cinema

Una famiglia vicente - King Richard: un nuovo trailer sulle note della canzone di Beyoncé "Be Alive"

Federico Gironi di 22 ottobre 2021

Il film in cui Will Smith interpreta Richard Williams, padre, allenatore e manager delle campionesse di tennis Serena e Venus, debutterà nelle sale italiane il prossimo 13 gennaio. Questo è un nuovo trailer di Una famiglia vicente - King Richard in cui si sente il brano originale di Beyoncé "Be Alive".