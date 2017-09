Una famiglia: in anteprima il poster del film di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti, in concorso a Venezia

E' uno dei film italiani in concorso al Festival di Venezia 2017, in pieno svolgimento al Lido. Una famiglia, diretto da Sebastiano Riso, uscirà poi nei cinema, distribuito da BIM, il 28 settembre prossimo.

Il film, che vede protagonisti Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel, insieme a Pippo Delbono, Fortunato Cerlino, Marco Leonardi, Matilda De Angelis e Ennio Fantastichini, è scritto da Andrea Cedrola, Stefano Grasso e dallo stesso Sebastiano Riso, che ha così commentato la sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia: "Sono veramente onorato di essere in concorso a Venezia, un festival che ha una storia così importante, che ha ospitato i registi e gli attori più grandi del cinema contemporaneo. E sono felice di poter condividere questa esperienza con i miei attori. Sul set la storia ci ha molto coinvolto tutti dal punto di vista emotivo, Micaela ha fatto un grandissimo lavoro sul suo personaggio e mi emoziona l’idea di essere parte, con lei, con tutti loro, di una competizione così prestigiosa."



Vi presentiamo oggi, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale del film:





Ed ecco la trama ufficiale del film:

Vincent è nato cinquant’anni fa vicino a Parigi, ma ha tagliato ogni legame con le sue radici. Maria, più giovane di quindici anni, è cresciuta a Ostia, ma non vede più la sua famiglia. Insieme formano una coppia che non sembra aver bisogno di nessuno e conducono un’esistenza appartata nella Roma indolente e distratta dei giorni nostri, culla ideale per chi vuole vivere lontano da sguardi indiscreti. In più, Vincent e Maria sono bravi a mimetizzarsi: quando prendono il metrò, si siedono vicini, teneramente abbracciati. A volte cenano al ristorante, più interessati a guardarsi negli occhi che al cibo nei loro piatti. Quando tornano a casa, fanno l’amore con la passione degli inizi, in un appartamento di periferia che lei ha arredato con cura. Eppure, a uno sguardo più attento, quella quotidianità dall’apparenza così normale lascia trapelare un terribile progetto di vita portato avanti da lui con lucida determinazione e da lei accettato in virtù di un amore senza condizioni. Un progetto che prevede di aiutare coppie che non possono avere figli. Arrivata a quella che il suo istinto le dice essere l’ultima gravidanza, Maria decide che è giunto il momento di formare una vera famiglia. La scelta si porta dietro una conseguenza inevitabile: la ribellione a Vincent, l’uomo della sua vita.