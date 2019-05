Una Famiglia al Tappeto: in anteprima il trailer e il poster italiani del film con Dwayne Johnson nel ruolo di... The Rock!

Arriverà nei cinema italiani il 10 luglio prossimo Una Famiglia al Tappeto, il film scritto e diretto da Stephen Merchant, basato su un documentario del 2012 intitolato The Wrestlers: Fighting with My Family, racconto di una storia vera, quella della wrestler Paige, all'anagrafe Saraya-Jade Bevis.

Interpretata dalla bravissima Florence Pugh, la giovane Saraya, cresciuta in una famiglia di grandi appassionati di wrestling, sogna di diventare una lottatrice professionista, così come suo fratello Zach (Jack Lowden), che però non sarà altrettanto fortunato nel coronare lo stesso sogno.

Ammessa al programma di allenamento competitivo dalla WWE, la ragazza deve lasciare la sua famiglia e affrontare da sola questo nuovo e spietato mondo. Il viaggio di Paige la spinge a mettercela tutta, a combattere per la famiglia e alla fine a dimostrare al mondo che quello che la rende diversa è proprio la cosa che può farla diventare una star.

A completare il cast del film, Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn e Dwayne "The Rock" Johnson nel ruolo di se stesso. In attesa di vedere Una Famiglia al Tappeto sui nostri schermi, ve ne mostriamo in anteprima esclusiva il trailer e il poster ufficiali in italiano:



Una Famiglia al Tappeto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD