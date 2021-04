Una donna promettente: ecco la data d'uscita al cinema del film con Carey Mulligan

News Cinema

Una donna promettente, opera prima di Emerald Fennell che ha ottenuto cinque nomination all'Oscar e il premio per la migliore sceneggiatura originale, debutterà nelle sale italiane tra poche settimane.

Fresco di Premio Oscar 2021 per la miglior sceneggiatura originale, Una donna promettente (in originale: Promising Young Woman) ha finalmente una data ufficiale d'uscita: Universal Pictures distribuità l'opera prima di Emerald Fennell, non solo regista ma anche sceneggiattrice e co-produttrice, dal 13 maggio nelle sale italiane finalmente riaperte.

Oltre all'Oscar, il film arriva in sale forte di una lista lunghissima di premi e nomination, tra i quali segnaliamo il Writers Guild Award, quattro nomination ai Golden Globes e l'inserimentonella lista dei dieci migliori film del 2020 dalla National Board of Review.

Sospeso tra commedia nera e thriller acidissimo, Una donna promettente è un film che racconta di una vendetta tutta al femminile perfettamente in linea con lo spirito del tempo del MeToo e di altri movimenti femministi, raccontando di una protagonista che di giorno lavora in una piccola caffetteria senza alcuna ambizione, ma di notte, con un piano freddo e calcolato, si presenta nei bar e nelle discoteche con vestiti succinti alla ricerca dell’attenzione di uomini che si considerano per bene, ma non si fanno problemi ad approfittare di una donna quando si creano le giuste circostanze, smascherando i predatori e dando loro una lezione su come debbano essere trattate le donne, sobrie o ubriache che siano, e sul rispetto che è loro dovuto.

Oltre a Carey Mulligan, protagonista, nel cast del film troviamo Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Chris Lowell, Sam Richardson, Molly Shannon e Clancy Brown.

Leggi anche La recensione di Una donna promettente

Una donna promettente: il trailer italiano ufficiale

Una donna promettente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale di Una donna promettente

Tutti erano convinti che Cassandra Thomas (l’attrice nominata per il Premio Oscar® Carey Mulligan) fosse una giovane donna promettente…fino a quando un evento misterioso ha stravolto il suo futuro. Nulla, però, è come appare, nella vita di Cassie: ha un’intelligenza perfida e un’astuzia provocante, che mette in scena di notte quando prende forma la sua segreta doppia vita. Ora, un incontro inatteso può darle l’opportunità di rimediare ai torti del passato, per una storia emozionante e avvincente.

Il poster italiano di Una donna promettente