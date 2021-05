Una donna promettente: Cassie presenta il fidanzato a mamma e papà in una clip del revenge movie

News Cinema

Quando due innamorati si armano di coraggio e fanno conoscere la propria dolce metà alla famiglia, è difficile che non ci siano momenti di imbarazzo o di silenzio. Guardate come sa la cava la Cassie di Carey Mulligan in questa clip in esclusiva di Una donna promettente. Il film arriva al cinema il 13 maggio.

Ci sono persone che semplicemente non riescono a perdonare, e che non fanno pace con il passato finché non regolano tutti, ma proprio tutti i conti. E’ il caso di Cassandra detta Cassie, che già nel nome preso in prestito dalla celebre sacerdotessa greca con il dono della preveggenza di sciagure ci fa intuire che Una donna promettente non è esattamente una commedia nera. Piuttosto è un revenge movie, che si mette dalla parte delle donne. Ed è proprio una donna a dirigerlo, l'esordiente Emerald Fennell, appena più grande del personaggio principale trentenne e anche autrice di una sceneggiatura talmente originale e vibrante da meritare pienamente l'Oscar che i membri dell'Academy le hanno tributato in questo 2021.

Nella clip di Una donna promettente che vi mostriamo oggi in esclusiva assistiamo a uno dei pochi momenti veramente felici dell'esistenza di Cassie, che non è mai riuscita a dimenticare l'infausto destino della sua amica del cuore, che ha subito violenza sessuale ai tempi dell'università mentre era ubriaca. Cassie cerca di vendicarne la morte ogni sera, fingendosi sbronza e umiliando il bastardo di turno che tenta di sedurla. Poi però arriva lo spiritoso e affettuoso pediatra Ryan, compagno di università che qui viene presentato ai genitori. L'atmosfera, come vedrete, non è esattamente rilassata, e l'imbarazzo regna sovrano.

Una donna promettente ci regala una delle più straordinarie performance di Carey Mulligan, anche produttrice insieme a Margot Robbie. L'attrice sa essere malinconica e subito dopo graffiante, cinica e indolente e poi tenera, infantile come una bimba dispettosa e quindi femme fatale travestita da infermiera cattiva. Per il ruolo la Mulligan ha avuto la sua seconda candidatura all'Oscar e il Critics' Choice Award

Una donna promettente arriverà in sala il 13 maggio, distribuito da Universal Pictures. Nel cast ci sono anche Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Chris Lowell, Sam Richardson, Molly Shannon e Clancy Brown.