Una classe per i ribelli: il trailer italiano della commedia sociale francese

Una coppia dai grandi ideali progressisti viene sollecitata nella propria fede nella scuola pubblica quando il figlio viene bullizzato e i vicini cantano l'elogio del privato. Il trailer italiano di Una classe per i ribelli, divertente commedia francese.

In Francia ha fatto ridere gli spettatori sulle contraddizioni dei grandi ideali nella società di oggi. Arriva ora nelle sale italiane, a partire dal 22 ottobre distribuito da Satine Film, Una classe per i ribelli, di cui vi presentiamo il trailer italiano. Diretto da Michel Leclerc, è uno dei tanti film francesi dedicati alla scuola, ma in chiave comica e agrodolce; con ironia pungente riflette su valori attualissimi come il mix culturale, la laicità e l’importanza della scuola. Al centro della storia Sofia e Paul, interpretati da Leïla Bekhti e Eduard Baer, due genitori che decidono di trasferirsi dalla città alla periferia per far crescere i propri figli secondo ideali di apertura all’integrazione e alla diversità. Ma come reagiranno due integerrimi bobo, strenui difensori della scuola pubblica, quando il loro amato figlioletto vuole iscriversi in un istituto privato?

La sinossi di Una classe per i ribelli

Sofia e Paul sono una coppia di idealisti. Lei è un brillante avvocato di origine magrebina che dai sobborghi parigini è riuscita a farsi strada senza mai tradire i propri principi. Lui è un batterista punk, anarchico nel midollo, in perenne conflitto con il sistema. Arrivato il momento di iscrivere il figlio Corentin alla scuola elementare, entrambi scelgono di trasferirsi nella banlieue parigina, nella casa che Sofia ha sognato per tutta l’infanzia. La periferia, ai loro occhi, si presenta come un ambiente multiculturale e popolare: l’ideale per un’educazione paritaria e democratica. Quando, però, tutti gli amici di Corentin decidono di lasciare la scuola pubblica per iscriversi in un istituto privato, Sofia e Paul sono costretti a confrontarsi con tutte le contraddizioni del caso: devono costringere il figlio a seguire i loro principi o accettare che quell’eterogeneità sociale in cui avevano sempre creduto non sia così semplice da realizzare?

