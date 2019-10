Una Canzone per mio padre: il film con Dennis Quaid, tratto da una storia vera, nei cinema italiani dal 7 novembre

News Cinema

Ecco il trailer ufficiale in italiano del film, che racconta un'intensa e travolgente storia di riscatto.

Negli Stati Uniti è stato uno dei fenomeni del box office della scorsa stagione, con un esordio nel primo weekend di quasi 20 milioni di dollari e un incasso totale che ha superato gli 80 milioni di dollari.

Una Canzone per mio padre (I Can only immagine), il film diretto da fratelli Edward e John Irwin, arriva ora anche in Italia, dove sarà distribuito al cinema a partire dal 7 novembre prossimo da Dominus Production.



Tratto da una reale esperienza di vita, quella del cantante country Bart Millard (interpretato nel film da J. Michael Finley), il film parte dall'infanzia del protagonista, quando lo vediamo abbandonato dalla madre e in balia di un padre violento (Dennis Quaid, doppiato in italiano da Luca Ward) passando dalla sua difficile adolescenza, che lo vedo costretto a nascondere i suoi problemi davanti alla fidanzata e a cercare l'ammirazione paterna, inseguendo un sogno non suo, il football americano, precedentemente praticato dal padre, fino ad arrivare a una svolta inaspettata che cambierà la sua vita e quella di molte altre persone: Bart scopre per caso un grande talento canoro che lo porterà a comporre una canzone di enorme successo, I Can Only Imagine, vincitrice del doppio disco di platino e per lungo tempo in vetta alle classifiche di musica pop e country americane.



In attesa di vedere anche sui nostri schermi questa intensa e travolgente storia, vi mostriamo qui sotto il trailer ufficiale in italiano di Una Canzone per mio padre:



Una Canzone per mio Padre: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale del film

