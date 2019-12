Una birra di troppo ha forse contribuito alla sopravvivenza di Spider-Man nell'Universo Cinematografico Marvel?

News Cinema

E' stato lo stesso Tom Holland a rivelare un curioso retroscena su come si sia risolto in modo positivo lo scontro tra Marvel e Sony sulla permanenza de L'Uomo Ragno nell'universo cinematografico della Marvel.

Tutti i fan di Spider-Man e, più in generale, quelli della Marvel e del suo Universo Cinematografico, si ricordano senz'altro lo scontro tra Sony e Disney/Marvel che li ha tenuti in ansia per parecchie settimane tra il mese di agosto e di settembre scorso. Uno scontro che ha rischiato di rendere l'MCU orfano dell'Uomo Ragno.

Dopo un addio che sembrava inizialmente definitivo, le trattative tra le due major sono riprese e hanno portato alla fine alla "salvezza" dell'amato supereroe, interpretato da Tom Holland negli ultimi film della saga.

Proprio il giovane e simpatico Tom Holland, sembra aver dato il suo contributo a una felice conclusione della vicenda. Già un paio di mesi fa, Bob Iger, capo della Disney, aveva rivelato durante un'intervista al Jimmy Kimmel Live! che Holland aveva giocato un ruolo cruciale nel nuovo accordo tra Sony e Marvel riguardante Spider-Man.

E sempre al Jimmy Kimmel Live!, durante la puntata dell'altro ieri, è stato il turno di Holland di raccontare sua versione su come siano andate le cose, senza tralasciare una aspetto curioso e divertente.

Nell'intervista, di cui potete vedere il video più sotto, Holland ha spiegato che è stato tra i primi a scrivere una email a Iger in quei giorni ringraziandolo "per aver cambiato la sua vita per il meglio" e che poteva chiamarlo al telefono in qualsiasi momento.

Quando quel momento arrivò, Tom si trovava al pub con la sua famiglia e aveva già bevuto tre birre. Nonostante (o forse, grazie al fatto che) avesse alzato un po' troppo il gomito e non fosse del tutto lucido (per non dire ubriaco), Holland ebbe una conversazione sincera e costruttiva con Iger che portò successivamente a una serie di telefonate tra lo stesso Iger e Tom Rothman, capo della Sony, e all'accordo concluso nel mese di settembre tra le due major.