Una battaglia dopo l'altra è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson ha mantenuto la vetta al botteghino italiano del weekend, ma l'ha persa negli USA. Qui da noi al secondo e terzo posto ci sono La casa delle bambole di Gabby - Il film e la nuova sortita cinematografica di Taylor Swift.

Una battaglia dopo l'altra ha mantenuto la prima posizione al boxoffice italiano del weekend, anche perché il suo principale concorrente in terra americana non ha avuto altrettanta presa qui da noi. Il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio e Sean Penn ha raccolto un altro 1.085.000 euro, raggiungendo perciò il totale provvisorio di 2.660.000. In tutto il mondo il lungometraggio Warner Bros. ha registrato fino a questo momento poco più di 100 milioni di dollari, il risultato in assoluto migliore nella carriera di PTA, anche se ben lontano dal giustificare il budget relativamente enorme del lavoro, pare tra i 150 e i 175 milioni stando a Variety. Un curioso quanto raro caso di flop tecnico che nasconde un piccolo record personale. Se la scommessa pare non aver pagato al botteghino, l'ha fatto comunque in media per l'apprezzamento di pubblico e critica.