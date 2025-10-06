Una battaglia dopo l'altra è ancora primo al boxoffice italiano del weekend
Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson ha mantenuto la vetta al botteghino italiano del weekend, ma l'ha persa negli USA. Qui da noi al secondo e terzo posto ci sono La casa delle bambole di Gabby - Il film e la nuova sortita cinematografica di Taylor Swift.
Una battaglia dopo l'altra ha mantenuto la prima posizione al boxoffice italiano del weekend, anche perché il suo principale concorrente in terra americana non ha avuto altrettanta presa qui da noi. Il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio e Sean Penn ha raccolto un altro 1.085.000 euro, raggiungendo perciò il totale provvisorio di 2.660.000. In tutto il mondo il lungometraggio Warner Bros. ha registrato fino a questo momento poco più di 100 milioni di dollari, il risultato in assoluto migliore nella carriera di PTA, anche se ben lontano dal giustificare il budget relativamente enorme del lavoro, pare tra i 150 e i 175 milioni stando a Variety. Un curioso quanto raro caso di flop tecnico che nasconde un piccolo record personale. Se la scommessa pare non aver pagato al botteghino, l'ha fatto comunque in media per l'apprezzamento di pubblico e critica.
Stabile anche in seconda posizione La casa delle bambole di Gabby - Il Film, col quale la DreamWorks Animation ha trasposto la popolare serie rivolta ai più giovani: il lavoro in tecnica mista diretto da Ryan Crego ha rastrellato altri 380.000 euro, confluiti nel totale nostrano di 1.290.000. Il film sembra tuttavia essere un discreto flop nel mondo intero, con 32.500.000 dollari, a fronte di un costo pare sui 30 milioni (fonte Variety).
È solo terzo in classifica da noi l'opera che ha dominato invece il botteghino americano: il dietro le quinte / evento musicale concepito dall'attuale regina del pop, Taylor Swift - The Official Release Party of a Showgirl, ha incassato in Italia 368.200 euro nei tre giorni previsti. Nel mondo ha però messo in cassa 46.000.000 di dollari, di cui 33.000.000 solo negli USA.
Entra in quarta posizione con 340.000 euro in quattro giorni il dramma romantico-fantastico A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario, con Colin Farrell e Margot Robbie che riattraversano letteralmente il proprio passato, per la regia del visionario Kogonada. I suoi 45 milioni di dollari di budget non sembrano giustificati da un responso mondiale sui 18.
L'horror Together con Allison Brie e Dave Franco ha invece registrato in cinque giorni quasi 300.000 euro (267.000 nel fine settimana): il lungometraggio di Michael Shanks racconta di un legame amoroso che si reinsalda... nel modo più gore immaginabile. Non sappiamo quanto sia costato, ma il film ha raccolto fino ad ora nel mondo oltre 30.000.000 di dollari.
Il box office completo del weekend