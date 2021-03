Un virus scatena il panico in un hotel nel trailer di Hall, horror dell'italiano Francesco Giannini

News Cinema

Presentato in prima mondiale al FrightFest, Hall - che batte bandiera canadese a dispetto della nazionalità del suo autore, racconta una storia di curiosa ma accidentale attualità.

Francesco Giannini è un regista italiano che è andato in cerca di fortuna all'estero. È in Canada, infatti, che dopo numerosi corti di genere ha esordito nel lungometraggio con Hall, un horror indipendente che è stato presentato in prima mondiale al FrightFest e che sta per debuttare in VOD proprio nel paese nord-americano.

La storia del film è di curiosa ma del tutto accidentale attualità, incentrandosi sulle vicende di alcuni personaggi che si trovano a dover confrontare un misterioso e pericoloso virus che si è diffuso nel corridoio di un hotel, prontamente isolato ma con loro all'interno.

"È una strana coincidenza che il nostro film esca durante alla devastante crisi del Covid-19", ha dichiarato Francesco Giannini. "Non avrei mai pensato che la storia di finzione del contagio virale che abbiamo ideato per Hall sarebbe diventata un riflesso della realtà in un lasso di tempo così stretto tra l'uscita del film e la pandemia che si sta verificando in questo momento."

Questo è il trailer di Hall, che vede protagonisti Carolina Bartczak, Yumiko Shaku, Mark Gibson, Baily Thain e Julian Richings: