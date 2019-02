Un Valzer tra gli scaffali: clip italiana esclusiva del film di Thomas Stuber

Vincitore del Premio della Giuria Ecumenica allo scorso Festival di Berlino arriva nei nostri cinema il 14 febbraio, distribuito da Satine film, Un valzer tra gli scaffali, il film diretto da Thomas Stuber.

Apprezzato anche nel nostra paese dove ha ricevuto il Vesuvio Award come miglior film al Napoli Film Festival, il film, tratto da un racconto di Clemens Meyer, con protagonisti Franz Rogowski e Sandra Hüller (che molti ricorderanno nel ruolo di Ines in Vi Presento Toni Erdmann, candidato all'Oscar come miglior film straniero nel 2017), è stato anche designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione "Nelle geometrie ossessive di un ipermercato, il regista disegna le vite monotone e malinconiche dei lavoratori, distanti dalla palpitazione di una Germania, un tempo sovietica, disillusa dopo le speranze della riunificazione. Con uno stile rigoroso ed essenziale, tra birre, surgelati e dolciumi, i corpi fluttuano in uno spazio soffocante, dove il tormento esistenziale cerca il riscatto nella commozione per un semplice, affettuoso gesto".

In attesa di vederlo al cinema, ve ne mostriamo qui sotto una clip italiana in anteprima:



Un valzer tra gli scaffali: Clip Italiana in Esclusiva - HD

La trama ufficiale del film

Le luci di un grande supermercato alla periferia di una cittadina della Germania Est si accendono e, sulle note di Sul Bel Danubio Blu, i carrelli per la movimentazioni delle merci volteggiano come abili danzatori in un valzer tra i corridoi. Un’ immagine onirica ed evocativa che sembra contrastare con la monotona quotidianità di questo luogo, popolato di gente, lavoratori o clienti, unicamente impegnata a riempire o a svuotare interi bancali di merci. Eppure, in questo microcosmo di vite scandite da una banale e impassibile regolarità, si cela una profonda umanità: storie di solitudini e malinconie, ma anche di emozioni e di complicità, anima- no la vita tra i corridoi creando l’illusione, tra i lavoratori, di essere parte di un' unica, grande famiglia. Il nuovo arrivato Christian, timido e riservato scaffalista notturno, non resta insensibile a questa atmosfera e presto finisce per considerare il supermercato come fosse la sua vera casa. Ma, soprattutto, Christian non resta insensibile a lei, la Marion ai dolciumi che lo ha folgorato al primo sguardo e che, tra un incontro e l’altro alla macchinetta del caffè, cerca teneramente di conquistare.