Un uragano all'improvviso: il film da vedere e commentare insieme martedì 26 maggio con SimulWatch

Simpatiche e sexy, Alexandra Daddario e Kate Upton sono in lotta per sedurre un aitante vigile del fuoco. Appuntamento su SimulWatch martedì 26 maggio alle 14:30.

La visione condivisa di martedì 26 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una commedia romantica intitolata Un uragano all'improvviso, di cui sono protagoniste Alexandra Daddario e la modella Kate Upton.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Un uragano all'improvviso e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 26 maggio alle 14:30.

Un uragano all'improvviso, che in originale fa The Layover, è il terzo film da regista del grande caratterista William H. Macy (nel caso il nome non vi dica molto: è il protagonista di Fargo). Tratto da una sceneggiatura di David Hornsby e Lance Krall, racconta la storia di due simpatiche, affascinanti e procaci coinquiline newyorchesi che, dirottate su St.Louis mentre volavano alla volta della Florica, iniziano una serrata e comica competizione per sedurre un aiutante vigile del fuoco che era sul loro stesso aereo.

Nei panni delle due ragazze, come detto ci sono Alexandra Daddario e la modella Kate Upton (più volte sulla copertina della Swimsuit Edition di Sports Illustrated), mentre il meno noto Matt Barr è l'oggetto del loro desiderio.



Un uragano all'improvviso: Clip del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

