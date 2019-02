Un uomo tranquillo: una clip beffarda dal film con Liam Neeson

In Un uomo tranquillo, in uscita il 21 febbraio, Liam Neeson è un padre il cui figlio è morto per apparente overdose. Assolutamente non convinto di questa versione, l'uomo scopre presto che è stato giustiziato dal boss Il Vichingo (Tom Bateman) e decide di farsi giustizia da sè, pur non essendo del tutto pronto... Vi mostriamo una sequenza in italiano del film di Hans Petter Moland, che firma il remake del suo stesso In ordine di sparizione di cinque anni fa: la clip è interessante perché, concentrandosi sul villain interpretato molto efficacemente appunto da Tom Bateman, ci consente di capire il tono provocatorio del lungometraggio.

Non siamo di fronte infatti al classico film di vendetta interpretato da Neeson negli ultimi anni: Un uomo tranquillo gioca e decostruisce gli stereotipi all'insegna dello humour nero più totale. Per chi non lo ricordasse o non lo sapesse, "Il signore delle mosche" (1954) citato nel dialogo è un romanzo del premio Nobel William Golding, dove un gruppo di ragazzi, abbandonati su un'isola deserta durante un olocausto nucleare, perde ogni forma di civiltà e precipita in uno stato di naturale sopraffazione primitiva.



Un uomo tranquillo: Clip Italiana Esclusiva del Film - HD