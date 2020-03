Un’ultima occasione d’amore, il film che ti regala una seconda possibilità

News Cinema

Un film sentimentale firmato dagli esperti del genere di Hallmark che fa sognare a tutti una nuova possibilità in amore.

Il treno per il sogno americano bussa due volte. Lo si può perdere una volta, perché distratti o inconsapevoli, ma è radicato nello spirito e nell’anima degli americani il diritto a una seconda possibilità. Su questo hanno fondato filoni interi di cinema e di cultura, ma anche si comportamenti sociali. Quanto piace vedere un ragazzaccio redento, o un matrimonio troppo prematuro trasformato in un divorzio e in un nuovo amore pieno di slancio?

Un’ultima occasione d’amore

C’è poi il sogno di ogni romantico: ritrovare il primo amore, dopo che ognuno abbia fatto le proprie esperienze, rimarginato le proprie ferite, e ritrovarsi tutti e due più maturi, nel momento giusto, per far sì che si possa ritrovare quella sensazione unica, speciale, dell’amore più puro, il primo. Un film della serie a colori pastelli di Hallmark Channel, Un’ultima occasione d’amore si aggira intorno a questi seducenti territori e lo fa riscoprendo due protagonisti, anche loro fra i primi amori cinematografici di ognuno di noi. Sono Rebecca Romijn, bomba sexy californiana di origine olandese, vista in Femme fatale di Brian De Palma, al fianco di Antonio Banderas, e prima Mystica negli adattamenti di X-Men di inizio secolo; e accanto a lei, e qui chi è cresciuto negli anni ’90 può preparare il fazzoletto, Jerry O’Connel. Stiamo parlando di uno dei piccoli ragazzini di Stand by me, ma soprattutto il protagonista de Il mio amico Ultraman.

Per aggiungere ulteriore romanticismo al film, i sue sono una coppia anche nella realtà, dal settembre 2005, mentre si sono sposati il 14 luglio 2007. A fine 2008 hanno avuto due gemelle, Dolly Rebecca Rose e Charlie Tamara Tulip. Parigi è una coprotagonista del film Un’ultima occasione d’amore, che racconta di una donna che torna a Parigi dopo vent’anni dall’ultima volta e inizia un viaggio di amorosi sensi e riscoperta di sé quando ritrova il rapporto perduto con il suo fidanzato del college, nonché primo amore.

Lindsey è una madre single che è a capo duna rivista d’arte di New York, che va a Parigi per trascorrere del tempo con la figlia Alexa, che si trova nella capitale francese per studiare arte alla Sorbona, proprio come aveva fatto lei tanti anni prima. I casi della vita, e del cinema sentimentale, vogliono che il proprietario dell’hotel in cui prende alloggio non sia altro che Jack, il suo amore di gioventù; che le spezzò il cuore, ad essere esatti.

Una passione ritrovata, una seconda possibilità, Un’ultima occasione d’amore, la loro.