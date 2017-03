Un tirchio quasi perfetto: ecco i primi divertenti minuti della commedia con Dany Boon

Dany Boon torna nei cinema italiani dal 16 marzo prossimo in Un tirchio quasi perfetto.

Superstar della comicità d'Oltralpe da oltre 20 anni, lo abbiamo conosiuto in Italia nel 2008 grazie al film Giù al Nord, uno dei maggiori successi di sempre del cinema francese. Nella commedia diretta da Fred Cavayé, Dany Boon è, come lo inidica il titolo del film, un supertirchio la cui vita, scandita in funzione di un unico obiettivo, quello di non mettere mai mano al portafoglio, verrà sconvolta in un giorno...



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo in anteprima il divertente inizio: