Un thriller travestito da commedia nera romantica: il primo trailer di Happily

News Cinema

È mix di generi il film Happily di cui possiamo vedere il primo trailer da poco diffuso online.

Ha l'aria interessante il film Happily, il cui titolo significa "felicemente" e si riferisce ai personaggi interpretati da Joel McHale e Kerry Bishé che nella storia sono una coppia scandalosamente felice, con una media di attività sessuale pari alle due volte e mezza al giorno. E per questo sono odiati da tutti. Un giorno ricevono una visita alla loro abitazione da parte di un uomo misterioso con una valigetta. Ci sono due siringhe all'interno e se loro si iniettano quella sostanza, potranno diventare più "normali" e avere tutti i problemi e le preoccupazioni delle altre coppie. Qualcosa accade, c'è di mezzo un cadavere, e poi un weekend da trascorrere insieme agli amici dove le cose iniziano a farsi piuttosto complicate. Qualcuno si sta divertendo alle loro spalle? Gli amici sono persone sincere? Perché quella casa dove è alloggiato tutto il gruppo sembra essere una prigione?

Il film è scritto e diretto da BenDavid Grabinski, qui all'esordio come regista, e nel cast, oltre a McHale e Bishé, si avvale della presenza di Natalie Morales, Paul Sheer, Natalie Zea, Stephen Root, Shannon Woodward e Breckin Meyer. Qui sotto il trailer in lingua originale di Happily che uscirà negli USA nei cinema e in streaming il 19 marzo 2021.