Un teaser di Avengers Infinity War 2 ai Game Awards? Nel frattempo i registi smentiscono l'addio di Chris Evans

Siamo tutti in attesa di Avengers: Infinity War 2 (ancora senza titolo ufficiale), in uscita nell'aprile 2019 con probabile primo teaser trailer il 7 dicembre nella notte dei Game Awards, durante la quale saranno ospiti d'onore i registi Joe & Anthony Russo. Non è escluso nemmeno che i due colgano l'occasione per annunciarne solo il titolo reale: basterebbe. Dopo il colossale cliffhanger che ha chiuso Avengers: Infinity War qualche mese fa, l'attesa è infatti spasmodica. Sapendo bene che il prossimo film chiuderà una fase della produzione Marvel Studios, sono aperte le scommesse su quali supereroi ci accompagneranno nella successiva. Tempo fa Chris Evans aveva detto addio a Captain America via Twitter, con una dichiarazione che ci era sembrata uno spoiler (relativo, visto il contesto). Adesso tutto è rimesso in discussione da una dichiarazione dei registi, che hanno spento il fuoco dell'addio di Chris con una dichiarazione:

"Secondo me è stato più commovente per lui che per noi, perché non ha ancora finito. Non spiegheremo cosa vogliamo dire, ma il pubblico capirà presto cosa intendiamo."

In fin dei conti può accadere di tutto, se teniamo presente lo svolgimento narrativo funambolico di quest'ultima bilogia dedicata ai beniamini Marvel, quindi non solo le dichiarazioni dei registi non ci stupiscono, ma ci sembrerebbe del tutto normale se non fossero in contraddizione con l'addio di Evans! Non ci rimane che segnare sul calendario i giorni che mancano al gran finale.