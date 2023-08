Un super studio cinematografico in Toscana: il progetto di Andrea Iervolino pronto per fine 2024

News Cinema

I Tuscany Film Studios punteranno ad attrarre produzioni cinematografiche nazionali e internazionali.

Il più grande set virtuale in Italia e il primo con tecnologia LED Wall a 360° gradi per girare film e serie così come fanno le grandi produzioni americane. Lo abbiamo visto per la prima volta durante le riprese di The Mandalorian (foto in alto), in cui le videoproiezioni in 3D sulle pareti potevano ricreare un'ambientazione di qualunque tipo all'interno di uno studio, immergendo di fatto attori e membri della crew in un altro mondo.

Questo è l'ambizioso progetto in fase di sviluppo in cui il produttore Andrea Iervolino sta investendo 50 milioni di euro, la creazione di un nuovo polo per film e serie, completo di tutte le strutture necessarie ai realizzazione di prodotti audiovisivi, incluso un hotel di lusso per ospitare le produzioni internazionali.

Tuscany Film Studios: il progetto di un nuovo polo cinematografico in Italia

La Toscana è la regione scelta per questo investimento. Gli studios saranno costruiti in un'area non precisata, nel rispetto della natura e con tutti i parametri di ecosostenibilità. L'inizio dei lavori è previsto per l'autunno 2023, la fine per dicembre 2024. Iervolino ha dichiarato:

Tuscany Film Studios sarà lo studio più cercato in Italia, situato nella meta più ambita dal turismo di lusso americano. Lo studio ospiterà sia produzioni nazionali che internazionali al fine di attrarre i più grandi talenti dell'intrattenimento mondiale, così come nuovi capitali e investimenti internazionali, al fine di contribuire alla crescita del settore nel nostro Paese.

Andrea Iervolino è tra i produttori del nuovo film di Michael Mann, Ferrari, che sarà presentato in concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Iervolino è anche fondatore di TaTaTu, un social basato sull'economia circolare che premia anche i fruitori dei contenuti, e della società aerospaziale Space11.