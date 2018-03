Un sogno chiamato Florida: una clip italiana in esclusiva del film diretto da Sean Baker, al cinema dal 22 marzo

In uscita nelle sale italiane il 22 marzo, distribuito da Cinema, Un sogno chiamato Florida non è solo il film che è valso a Willem Dafoe la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista, ma è stato anche uno dei film indipendenti più apprezzati nella stagione dei premi che si è appena conclusa.

Qualcuno di voi, forse, l'ha visto in anteprima lo scorso novembre al Torino Film Festival, dove il regista Sean Baker è di casa, avendovi presentato praticamente tutti i suoi film: che sono notevoli, e che vi invitiamo a recuperare.

Un sogno chiamato Florida racconta di tre bambini che vivono in motel trasformati in alloggi popolari a poca distanza dalla Disneyworld, a due passi quindi da quel mondo fantastico e felice, così lontano dalla loro realtà, che forse non conosceranno mai.

Sono bambini intraprendenti e intelligenti, che trascorrono le loro giornate in maniera randagia, spesso lontani dagli occhi dei loro genitori, impegnati nel lavoro (quando c'è) o in chissà quali altre faccende.

Vivono, insomma, un po' così come ci racconta questa clip del film che vi presentiamo in esclusiva.