Un sequel per Una pazza giornata di vacanza? Alan Ruck ha un'idea

News Cinema

Alan Ruck, che in Una pazza giornata di vacanza era Cameron, l'amico del personaggio di Matthew Broderick, ha un suggerimento per un sequel della commedia del 1986 di John Hughes.

Come non ci sono più le mezze stagioni, così non si fanno più le buone vecchie commedie di una volta: quelle degli anni '80, per intenderci, e il nostro pensiero va subito a Una pazza giornata di vacanza, che John Hughes impiegò una settimana a scrivere e che consolidò il successo di Matthew Broderick dopo Wargames: Giochi di guerra e Ladyhawke.

Uscito nel 1986, Una pazza giornata di vacanza non ha mai avuto un sequel, e ciò è piuttosto strano. Le cose potrebbero cambiare oggi? Probabilmente no, anche se qualche sceneggiatore potrebbe prendere spunto da un'idea che è appena balenata nella mente di Alan Ruck. L'attore, che nel film interpretava Cameron Frye, amico e compagno di monellerie di Ferris Bueller (Matthew Broderick), ha spiegato, durante un'intervista, quale potrebbe essere il punto di partenza di Una pazza giornata di vacanza 2: "Circolano sempre delle voci" - ha detto - "e capita che diversi sceneggiatori mi avvicinino durante una festa, una premiazione o uno show e mi dicano: ho una magnifica idea, dopodiché nessuno ne parla più. All'epoca John Hughes discusse brevemente con Matthew sulla possibilità di raccontare Ferris studente di college. Ho sempre pensato che fosse giusto aspettare che Matthew e io avessimo 70 anni o giù di lì. Cameron si trova in una casa di riposo, Ferris arriva e lo libera".

L'idea di Alan Ruck non è male. Mostrare Ferris e Cameron che saltano l'università o il lavoro sarebbe banale. Una fuga da una casa di riposo per anziani scatenerebbe invece la comicità. Se poi i personaggi fossero anche un po’ pazzi e rimbambiti, l'effetto sarebbe ancora più portentoso. Una pazza giornata di vacanza, nel quale Matthew Broderick rompeva la quarta parete e si rivolgeva direttamente allo spettatore (proprio come Enola Holmes nell'omonimo film), narrava le disavventure di un ragazzo che marinava la scuola e trascorreva un giorno memorabile e movimentato a Chicago insieme a due amici. Costata 6 milioni di dollari, nei soli Stati Uniti la commedia ne incassò ben 70.1. Nel cast c'era anche la mitica Jennifer Grey di Dirty Dancing.