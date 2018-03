Un sequel de La cosa più dolce? Se ne sta parlando molto...

In un'intervista recente Selma Blair ha dichiarato che Cameron Diaz si è ritirata dalla sua carriera di attrice: "Ho pranzato con Cameron l'altro giorno. Stavamo ricordando i tempi de La cosa più dolce. Mi piacerebbe farne un sequel, ma Cameron si è ritirata come attrice. E' dell'umore del tipo: Ho chiuso"

Più tardi la Blair ha chiarito su Twitter che la sua era soltanto una battuta, ma la sua dichiarazione ha scatenato una serie di voci, non soltanto riguardo la carriera della Diaz ma anche a proposito di un secondo episodio de La cosa più dolce. A questo punto Variety ha contattato il team creativo che portò sul grande schermo il primo film per chiedere loro pareri riguardo un eventuale sequel.

La sceneggiature Nancy Pimental ha rilasciato tale dichiarazione: "Non ci sono ancora discussioni ufficiali per un sequel, ma è un'idea costante che mi gira per la testa. Abbiamo un numero nutrito di ammiratori del film a cui sono molto grata."

Anche il regista Roger Kumble si è dichiarato favorevole a tornare sul set. "Niente mi farebbe maggiormente piacere di lavorare ancora con quelle attrici così talentuose."

Ricordiamo che oltre alla Diaz e alla Blair la terza protagonista de La cosa più dolce era Christina Applegate. Il film nel 2002 riuscì a incassare la più che discreta cifra di 70 milioni di dollari al boxoffice americano, diventando un piccolo cult del genere.