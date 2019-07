Un seguito per Alita? Rosa Salazar: "Comprate i Blu-ray e sperate!"

News Cinema

L'attrice vorrebbe tornare nei panni della cyborg, ma la decisione spetta alla Disney, dopo gli incassi senza infamia e senza lode del primo atto.

Molti spettatori hanno gradito Alita: Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez, interpretato da Rosa Salazar, prodotto e in parte scritto da James Cameron basandosi sul manga omonimo di Yukito Kishiro. L'esistenza di un sequel, peraltro fattibile perché Cameron aveva già impostato le trame di eventuali prosiegui, purtroppo non è scontata: il film ha incassato nel mondo 404 milioni di dollari su 170 di costo, salvandosi dal flop per il rotto della cuffia, ma suggerendo agli occhi di una major che proseguire possa essere rischioso. Cosa peggiore, tale "major" ha cambiato identità, dopo che la Fox è diventata una sussidiaria della Disney. Ci sarà la possibilità di sbloccare la situazione presso la Casa del Topo, magari - nostro suggerimento - sull'imminente Disney+? Parlandone con SlashFilm, proprio Rosa Salazar ha sintetizzato la situazione:

“Io interpretei Alita finché non muoio. E forse lo farei sul serio, grazie alla performance capture magari ci potrei pure riuscire. Comprate i Blu-ray! Davvero, no, non ho saputo niente su un sequel. Il fatto è che hanno avuto questa fusione pazzesca, c'è gente che avrà un nuovo lavoro, altra gente perderà il suo. Questa storia dell'acquisizione Disney/Fox è così complicata che proprio non è il caso che ora io chiami Alan Horn [direttore creativo della Disney, ndr] e dica: bella fratello, so che avete dei casini, ma che ne dite di Alita 2?"