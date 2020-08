Un sacco bello: il film da vedere e commentare insieme martedì 11 agosto con SimulWatch

News Cinema

Un sacco bello, che proprio quest'anno ha compiuto 40 anni, è stato il fortunatissimo esordio cinematografico di Carlo Verdone, che lo ha scritto, diretto e interpretato, sotto l'ala protettrice di Sergio Leone. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 11 agosto alle 14.30.

La visione condivisa di martedì 11 organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è Un Sacco Bello, il film che, esattamente 40 anni fa, ha segnato il fortunato esordio al cinema di Carlo Verdone. Già noto al pubblico televisivo da un paio di anni, Verdone, grazie all'appoggio produttivo di Sergio Leone, portò sul grande schermo personaggi e situazioni diventati negli anni dei veri cult. Con Un Sacco Bello, Verdone vinse un David Speciale ai David di Donatello 1980, un Globo d'oro al miglior attore rivelazione e un Nastro d'argento al migliore attore esordiente ai Nastri d'argento 1980.



L'appuntamento per vedere tutti insieme Un sacco bello e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 11 agosto alle 14.30.

Un sacco bello si svolge in una Roma semi deserta, sotto al sole cocente di agosto, dove assistiamo alle vicende dei tre personaggi principali (tutti interpretati da Verdone): Enzo, un giovanotto spavaldo che ama raccontare le sue incredibili avventure con le donne, l'impacciato Leo che vive a Trastevere con la madre, che lo aspetta al mare per passare Ferragosto assieme e Ruggero, di passaggio a Roma dopo una lunga permanenza in una comunità di hippie, dalla quale il padre vorrebbe sottrarlo per farlo ritornare sulla "retta via", contando sull'aiuto di padre Alfio e del professor Anselmo (entrambi interpretati da Verdone).

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

