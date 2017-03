Anche se Tron 3 è stato cancellato, la Disney non vuole mandare in pensione il marchio e pensa a un reboot di Tron con protagonista Jared Leto. Secondo lo scoop di The Hollywood Reporter, il nuovo film si incentrerebbe su un personaggio inedito, Ares (appunto interpretato da Leto), presente già nel copione scartato di Joseph Kosinski, autore di Tron Legacy nel 2010. Sempre secondo tali voci, Ares non sarebbe l'unico elemento proveniente da quella sceneggiatura, ma il reboot pescherebbe anche altri spunti. In attesa di sapere quali, possiamo indagare sulle idee portanti del cancellato Tron 3, così come sono state descritte proprio da Kosinski a Slashfilm poco tempo fa:

E' un film su un'invasione, dall'interno della macchina verso l'esterno, invece di quella classica che conosciamo già. Vi accennavamo alla fine di Legacy, quando Quorra usciva, ma l'idea di Ascension era un film diviso così: primo atto nel mondo reale, il secondo nel mondo e nei mondi di TRON, il terzo tutto nel mondo reale. Per me questo apriva i giochi, espandeva l'idea di TRON in un modo che sarebbe stato entusiasmante vedere sullo schermo.

Non ci sono prove che la Disney miri proprio a quest'idea generale, ma pare chiaro che, con Tron 3 cancellato, non ci sarebbero Garrett Hedlund o Olivia Wilde ad affiancare Leto (altrimenti perché non realizzare Tron 3 e chiuderla lì?). La Disney cerca di rinfrescare il franchise perché a quanto pare gli incassi di Tron Legacy, pur apprezzato da diversi fan, non andò oltre i 400 milioni di dollari (a fronte di un costo di 170), facendone un progetto a rischio sul lungo termine.

A noi basterebbe che ci assicurassero la presenza di Jeff Bridges. A prescindere.