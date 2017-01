Un Re allo sbando: una clip esclusiva della commedia di Peter Brosens e Jessica Woodworth presentata a Venezia

Allo scorso Festival di Venezia, nella sezione Orizzonti (troppo spesso ingiustamente messa in ombra dal concorso principale), è stata presentata una bizzarra e stralunata commedia dal titolo King of the Belgians, diretta a quattro mani da Peter Brosens e Jessica Woodworth: già autori di un film molto interessante, ma che con la commedia aveva ben poco a che fare, come La quinta stagione.

King of the Belgians sta per uscire anche da noi, col titolo di Un Re allo sbando, distribuito da Officine Ubu, che lo presenterà in anteprima in alcune città italiane l'8 febbraio per poi diffonderlo su tutto il territorio nazionale il giorno successivo, il 9.

Il film, come è facile evincere dal titolo, racconta di Re Nicolas III, sovrano del Belgio, che durante una visita di stato in Turchia riceve notizia della secessione della Vallonia e cerca di rientrare al più presto in patria: ma il viaggio di ritorno sarà un'Odissea comica e surreale.

