Un profilo per due, la trama, il commento e una clip della commedia con Pierre Richard

Un profilo per due è una romantica commedia sentimentale interpretata da Pierre Richard e Yaniss Lespert.

Un profilo per due (2017) è una commedia romantica francese interpretata da Pierre Richard con Yaniss Lespert e Fanny Valette, una sorta di contemporanea versione del Cirano De Bergerac (a ruoli invertiti), dove però non c'è un grande naso, ma solo l'impedimento della vecchiaia. Analizziamo più da vicino il film scritto e diretto da Stéphane Robelin.

Un profilo per due, la trama e il trailer del film con Pierre Richard

In Un profilo per due, Pierre (Richard) è un ottantenne rimasto vedovo e confinato nella solitudine e nei ricordi, finché sua figlia non gli regala un pc per spingerlo a esplorare il mondo almeno virtualmente, magari facendo nuove conoscenze. Pierre non riuscirebbe a orientarsi se non fosse per l'aiuto del trentenne Alex (Lespert), e grazie al suo aiuto comincia a chattare sotto mentite spoglie con tale Flora63 (Valette), conosciuta su un sito di appuntamenti. I guai per Pierre cominciano quando la ragazza vuole incontrarlo di persona: terrorizzato dall'apparire vecchio com'è, prova a spingere Alex a sostituirlo...



La commedia romantica Un profilo per due è stata recensita dalla nostra Carola Proto, che rifacendosi al trascorso del regista già autore di E se vivessimo tutti insieme? ha giudicato questa sua nuova opera un prosieguo dell'esplorazione degli stessi temi, e ha apprezzato che al normalmente vivace e sopra le righe Pierre Richard sia stato chiesto di contenersi. Interessante anche la capacità di sottolineare i risvolti malinconici delle situazioni più buffe, non dimenticando di bacchettare l'indolenza dei nostri tempi. Qualche problema di ritmo nel racconto, e qualche perplessità sulla protagonista femminile, meno definita dei due principali personaggi maschili. Leggi anche La recensione di Un profilo per due

