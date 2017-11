Un posto tranquillo: primo trailer italiano del thriller di John Krasinski con Emily Blunt

S'intitola Un posto tranquillo, ed è un thriller al confine con l'horror diretto da John Krasinski, anche attore assieme a sua moglie Emily Blunt, e a Noah Jupe e Millicent Simmonds.

Negli Stati Uniti uscirà il 6 aprile 2018, da noi arriverà grazie alla Fox, e non se ne sa molto, se non che è ambientato in una casa sperduta nei boschi, e che almeno uno dei personaggi è sordo, e che qualcosa, da fuori, dà la caccia a chi è dentro.

Insomma, promette bene. Come testimonia questo primissimo trailer italiano: