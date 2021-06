Un pettirosso di nome Patty: il teaser trailer del nuovo film Netflix della Aardman Animation

News Cinema

Dalla Aardman Animation, lo studio di Wallace e Gromit, arriva su Netflix un nuovo film d'animazione. Si intitola Un Pettirosso di nome Patty e questo è il primo trailer.

Sta per arrivare su Netflix un nuovo film d'animazione in stop motion della Aardman Animation, la gloriosa casa d'animazione britannica dei premiati Wallace e Gromit e Shaun the Sheep. Si intitola Un Pettirosso di nome Patty ed è diretto da Dan Ojari e Mikey Please. Del film, che è annunciato per il 27 novembre, è appena uscito il primo brevissimo trailer italiano, giusto un assaggio di quello che verrà.

Nella storia, una famiglia di topolini trova un uovo da cui esce una pettirossa e decide di tenerla. Man mano che cresce, le differenze tra lei e la famiglia adottiva diventano più evidenti. Per dimostrare di essere una vera topolina, Robin parte per mettere a segno un furto leggendario, ma finisce per scoprire chi è veramente.

Sembra quasi una variante british de La gabbianella e il gatto dell'indimenticato Luìs Sepulveda, chissà... Una curiosità: invece di quelli in plastilina tradizionalmente adoperati, stavolta i protagonisti sono pupazzi di feltro.