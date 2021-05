News Cinema

Un padre: il trailer della commedia (commovente) Netflix con Kevin Hart

La redazione di Comingsoon.it di 11 maggio 2021

Hart, noto come spalla comica di Dwayne Johnson nella serie di Jumanji e in Una spia e mezzo, è il protagonista di questa commedia sulla genitorialità che promette risate e qualche lacrima debutterà in streaming su Netflix il prossimo 18 giugno. In attesa di vederlo, questo è il trailer di Un padre.