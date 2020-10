Un’ondata di suicidi sconvolge il mondo dello spettacolo giapponese

News Cinema

Una società implacabile di fronte alle debolezze, anche di star milionarie e di grande successo, in Giappone preoccupano una serie di suicidi da parte di grandi star dello spettacolo, l’ultima Yuko Takeuchi, protagonista del film horror di culto Ring, vincitrice per tre volte del più importante premio nazionale per un’interprete.

La società giapponese non permette manifestazioni emotive, soprattutto cedimenti, debolezze. Ne stanno facendo la spesa negli ultimi mesi, con un tasso allarmante probabilmente amplificato dalla pandemia, alcune famose star del mondo del cinema e dello spettacolo giapponese. Incapaci di reggere alla pressione sociale, impossibilitate a manifestare all’esterno e in pubblico i propri demoni interiori, cercano una via d’uscita disperata nel suicidio, in una società in cui c’è il culto del ‘Gaman’, un termine buddista che vuol dire ‘sopportare l'apparentemente insopportabile con pazienza e dignità’.

È Yuko Takeuchi, l’ultima vittima di questo inquietante fenomeno, morta qualche giorno fa per un apparente suicidio. Aveva 40 anni, era bella, molto popolare e apprezzata, tanto da aver vinto per tre volte il più importante premio giapponese per un’interprete. Dopo un matrimonio di meno di tre anni con un collega di set, fra il 2005 e il 2008, e la nascita del primo figlio, aveva recentemente festeggiato la nascita del secondogenito, dopo essersi risposata nel febbraio 2019 con un altro attore, Taiki Nakabayashi. In carriera ha recitato in decine di film e serie televisive, partecipando anche all’americana Flash Forward in un paio episodi. Il regista dei quali, Michael Nankin, la definì “la risposta giapponese a Audrey Hepburn”. Ma il ruolo per cui è conosciuta anche da noi è quello di protagonista di Ringu di Hideo Nakata, il film origfinale che ha poi ispirato il culto horror, The Ring.

Yuko Takeuchi è stata trovata impiccata alle 2 del mattino, nella sua casa del quartiere alla moda di Shibuya, Tokyo. È morta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale, non ha lasciato alcun messaggio. Lo scorso anno aveva recitato in un film campione d’incassi e la sua immagine era in tutto il Giappone, come testimonial pubblicitaria di una nota marca di ramen.

È solo l’ultima di una serie di star della televisione del cinema nipponico che si sono tolte la vita quest’anno. Due settimane prima del suicidio di un’altra attrice, Sei Ahina, 36 anni, e due mesi dopo il celebre attore televisivo Haruma Miura, trovato morto a trent'anni a casa sua, con una nota in cui spiegava il gesto. A inizio anno è stata la volta di una lottatrice professionista, Hana Kimura, protagonista anche di un reality show, spinta al gesto estremo da una continua bullizzazione subita sui social media. L’unico caso, fra quelli che vi abbiamo segnalato, in cui la celebrità suicida aveva dimostrato in pubblico il proprio forte stato di disagio.

Quello che allarma, più in generale, è l’aumento di suicidi in Giappone durante la pandemia di coronavirus, dopo che da una decina d’anni il fenomeno era in calo, pur rimanendo fra i più alti tassi nel mondo. Si parla di un 16% di incremento nel mese di agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un picco di +74% fra le ragazze adolescenti e le giovani ventenni e trentenni.

“Come società, sentiamo di non poter mostrare le nostre debolezze, di doverci tenere tutto dentro”, ha dichiarato Yasuyuki Shimizu, direttore del Centro di promozione giapponese delle contromisure nei confronti del suicidio. “Non è solo questione di non vedere uno specialista o un medico, ma molti sentono di non dover mostrare le loro fragilità neanche alle persone a loro più care e intime”.