Un nuovo sequel di RoboCop all'orizzonte

Anche se il reboot del 2014 con Joel Kinnaman, RoboCop, non ha convinto critica e pubblico, il RoboCop di Paul Verhoeven del 1987 con Peter Weller è ancora e giustamente molto amato. Adesso torna a parlarne lo sceneggiatore, Ed Neumeier, rivelando che la MGM sta pensando a un sequel dell'originale, che non terrebbe conto dei successivi due film, del remake, della serie tv e di tutto quello che il franchise ha ispirato.

Potremmo dunque ritrovare sullo schermo il nostro cybercop preferito, Alex Murphy. "E' bello che la gente sia ancora interessata a RoboCop" - ha dichiarato Neumeier in un'intervista con Zeitgeist. "Non posso dire molto sul nuovo film. Ci sono stati diversi film della serie e di recente anche un remake, e posso dire che questo tornerebbe al primo RoboCop che tutti amiamo e partendo da quello andrebbe avanti. E' proprio una continuazione del primo film, secondo me. Un po' un film alla vecchia maniera".

Ovviamente si parla solo di una possibilità e di nessuna certezza, e bisognerebbe trovare in ogni caso un attore carismatico come lo era all'epoca Weller, per cui non resta che attendere eventuali sviluppi concreti.