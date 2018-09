Un nuovo Scuola di polizia è in arrivo: parola di Steve Guttenberg!

Steve Guttenberg, star del franchise di Scuola polizia cominciato nel lontano 1984, ha postato su Twitter la notizia che un nuovo film della saga comico-demenziale è in lavorazione. Rispondendo a un fan che gli chiedeva se si poteva girarne un altro a Londra l'attore ha così risposto: "Il prossimo Scuola di polizia sta arrivando. Ancora nessun dettaglio, ma è in un pacco regalo già confezionato!"

Dalle parole di Guttenberg non si evince se si tratterà di un sequel o di un reboot di Scuola di polizia, il cui ultimo episodio al cinema è arrivato nel 1994 con Scuola di polizia: Missione a Mosca. Diretto da Hugh Wilson, il primo cult-movie era una commedia indirizzata a un pubblico piuttosto adulto, mente col passare degli episodi si è cercato sempre più di abbassare il tono dei film per raggiungere gli spettatori più giovani. Oltre a Guttenberg nei panni della recluta Mahoney il film fece entrare nell'immaginario anche molti altri personaggi della storia, come ad esempio il rissoso Tackleberry. Attrice principale era Kim Cattrall, affermatasi poi con Grosso guaio a Chinatown ma soprattutto in TV con Sex and the City.

Anche se tutti lo ricordano per Scuola di polizia, questo non è stato però l'unico successo nella carriera di Steve Guttenberg: tra gli altri suoi film che hanno ottenuto un grosso riscontro al botteghino citeremo anche Cocoon di Ron Howard e Tre uomini e una culla.