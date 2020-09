Un nuovo progetto di Wong Kar-Wai dal titolo Chungking Express 2020 ottiene il via libera dalle autorità cinesi

News Cinema

Approvazione ufficiale della censura cinese per le riprese del nuovo, tanto atteso progetto di Wong Kar-Wai, Chungking Express 2020, sequel di Hong Kong Express del 1994.

Si avvicina il tanto atteso ritorno di un autore amato da milioni di appassionati, Wong Kar-Wai. Le autorità cinesi, infatti, hanno approvato un nuovo progetto scritto dal regista con il titolo Chungking Express 2020, che sembra proprio un sequel del classico contemporaneo del 1994 dal titolo originale Chungking Express, da noi Hong Kong Express. La sceneggiatura è stata sottoposta alla censura di Shanghai in aprile, mentre l’approvazione è giunta poche ore fa. Via libera, dunque, all’inizio delle riprese del film.

Nel documento ufficiale c’è una breve sinossi che può aiutarci a capire meglio il soggetto del film. “Negli anni ’90 a Hong Kong, il poliziotto 223, dal cuore spezzato, incontra un’assassina bionda e i due trascorrono una notte insieme. Il poliziotto 663, anche lui reduce da una delusione amorosa, vede la sua vita cambiare gradualmente in seguito all’intrusione della “person dei suoi sogni”. Nel 2036, il giovane Xiao Qian e May sono in cerca del loro destino”. Non che ci abbia aiutato troppo a capire la trama.

L’originale Hong Kong Express è stato scritto e diretto da Wong Kar-Wai nel 1994, con protagonisti Tony Leung Chiu-Wai, Brigitte Lin, Faye Wong e Takeshi Kaneshiro. La vicenda raccontava due store d’amore con protagonisti due poliziotti dal cuore spezzato da una delusione. Il primo cerca di superare la rottura con una donna di nome May quando incontra una misteriosa femme fatale, mentre il secondo supera il dolore quando si innamora di una ragazza incontrata in un fast food. Sembra ci sia un legame diretto, quindi, fra i due film, anche se una parte dovrebbe essere ambientata nel futuro.

Wong sta attualmente lavorando a una serie tv in Cina, per cui non è ancora chiaro quando Chungking Express 2020 verrà girato. Nel frattempo la sua filmografia sarà distribuita in nuove versioni restaurate in 4K, a partire da In the Mood for Love per il ventesimo anniversario. Wong è anche al lavoro su due adattamenti dal romanzo ambientato a Shanghai, Blossoms, che diventerà sia un film, che dovrebbe dirigere, che una serie televisiva.