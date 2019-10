Un nuovo film su Pippi Calzelunghe dal produttore di Harry Potter

News Cinema

A volte a pranzo con gli amici esce quel discorso sui romanzi di formazione, su quelle storie classiche che leggiamo da bambini e che iniziano darci i primi punti di riferimento culturali del paese in cui viviamo. Mentre in Italia ci destreggiavamo tra i moralismi di Cuore e i sensi di colpa di Pinocchio, in Svezia c'era quell'eccentrica bambina con capelli rossi, treccine e tante lentiggini che viveva da sola in una grande villa, insieme a una scimmia e un cavallo. Orfana di madre e con il padre in disperso nei Mari del Sud, Pippi Calzelunghe è più sveglia, più caparbia, più coraggiosa di qualunque altro adulto che incontra e vive la vita come un'interminabile avventura, godendosela fino in fondo con una certa sfacciataggine che non guasta. Create nel 1945 dalla scrittrice Astrid Lindgren, le storie di Pippi sono state tradotte in più di quaranta lingue.

Tra il 1949 e il 1997 sono stati realizzati alcuni adattamenti cinematografici in live-action di Pippi Calzelunghe. C'è stato anche un tentativo da parte di Hayao Miyazaki di farne un film animato, un progetto del 1971 in seguito sfumato. La versione più famosa è la serie svedese del 1969 con Inger Nilsson (nella foto in alto), scritta dalla stessa Lindgren, che circola tutt'ora a rotazione sui canali televisivi ed è pubblicata in DVD da in Italia da Cecchi Gori Entertainment.

Il nuovo film è stato messo in cantiere da Studiocanal insieme agli eredi della Lindgren e al produttore britannico David Heyman. Quest'ultimo vanta una serie di successi nell'industria cinematografica, essendo stato produttore di film quali Gravity, i due Paddington, il film di Tarantino attualmente in sala C'era una volta a... Hollywood e nientemeno che la saga di Harry Potter.

David Heyman definisce Pippi Calzelunghe "brillante e senza tempo", un personaggio "capace di ispirare le famiglie di tutto il mondo attraverso la sua forza e la sua irreprensibile gioia di vivere". Il produttore dichiara anche di voler realizzare una versione cinematografica (non sono note le date di inizio riprese, né i nomi degli autori) che possa onorare la visione di Astrid Lindgren. L'autrice con la sua Pippi è inclusa nei Top 100 Works in the World Literature, una lista di cento opere stilata dall'istituto norvegese che assegna i premi Nobel, volta a identificare i migliori e più significativi testi della letteratura mondiale (che include, tra gli altri, i nomi di Dante, Boccaccio, Leopardi, Svevo, Dostoevskij, Austen, Dickens, Hemingway).