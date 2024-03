Un mondo a parte, l'Abruzzo: video intervista con Antonio Albanese, Virginia Raffaele e Riccardo Milani

News Cinema

In chiave di commedia con tanti spunti di riflessione sulla ricchezza dei borghi interni del Paese a rischio estinzione, Un mondo a parte segna il ritorno di Riccardo Milani. Ce lo racconta insieme ai protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele in questa video intervista.

"La montagna lo fa". È questo il tormentone della nuova commedia sociale di Riccardo Milani con Antonio Albanese, in sala il 28 marzo per Medusa. Alla quinta collaborazione, dopo Coccia di morto prendono l'A24 fino ai borghi montani dell'Abruzzo dell'entroterra per raggiungere Un mondo a parte. Girato nel Parzo nazionale locale, fra Pescasseroli e dintorni, racconta di un maestro che lascia la città per inseguire il sogno di una vita a contatto con la natura. Ma la scuola del paesino fra le nevi è a rischio chiusura.

Virginia Raffaele fa compagnia in grande stile ad Antonio Albanese in una commedia che affronta molti temi sociali e nervi scoperti di una parte del nostro paese spesso amata per i fine settimana, ma trascurata nel resto della settimana e fuori stagione. Un luogo molto caro a Riccardo Milani, che proprio a Pescasseroli ha voluto presentare alla stampa Un mondo a parte, fra i luoghi e gli irresistibili volti dei non professionisti che arricchiscono questa commedia.

Terra di boschi, orsi, lupi e di cibo abbondante e sempre protagonista, dai formaggi alla pecora, vera regina dell'Abruzzo. Con questo spirito abbiamo incontrato a Pescasseroli Milani e i due protagonisti in questa video intervista.