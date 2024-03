Un mondo a parte, in cerca di comunità: presentato a Pescasseroli il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

News Cinema

Riccardo Milani racconta di un maestro che dalla città si trasferisce fra i monti dell'Abruzzo in una commedia sulle comunità a rischio di estinzione che suona come un inno d'amore a quei luoghi. Da Pescasseroli lo ha raccontato insieme ai protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

In giro per Pescasseroli lo fermano in ogni bar e bottega storica, e lui saluta tutti con la naturalezza di una frequentazione non episodica. Da decenni ormai questi luoghi rappresentano casa, per Riccardo Milani. Tanto che fra i boschi e le vette del Parco Nazionale d'Abruzzo ha ambientato il suo nuovo film, Un mondo a parte, in sala per Medusa dal 28 marzo in oltre 500 sale, quinta collaborazione con Antonio Albanese, questa volta affiancato da Virginia Raffaele. Proprio qui ha voluto presentare la sua commedia, atto d'amore per la montagna e queste comunità, portando i giornalisti "in gita" fra orsi e caprioli, banda del paese e una proiezione piena degli attori non protagonisti, veri abitanti e professionisti di queste zone.

Scritto dal regista con Michele Astori, Un mondo a parte racconta di un maestro (Antonio Albanese) che, dopo una lunga carriera nelle periferie romane, si da trasferire in una scuola di un piccolo borgo montano, costituita da un’unica pluriclasse con bambini dai 6 ai 10 anni. Un percorso di assimilazione a usi e costumi declinato in commedia che porta l’intellettuale innamorato da lontano dello stile di vita a contatto con la natura di quella zona a scontrarsi con la brutale realtà di un luogo sperduto. Come il rischio di chiudere la scuola per il calo di iscrizioni.

“Il mio amore per questi posti è nato per caso e cresciuto nel tempo”, ha detto Riccardo Milani, incontrando la stampa in un cinema dedicato a Ettore Scola, altro habitué di Pescasseroli, con i suoi 160 posti in un paese da 2000 abitanti. “Da bambino mi seduceva l’aspetto favolistico degli animali incontrati per strada, fra boschi e ruscelli. Venendo dalla città mi incuriosiva quel dialetto che non capivo, un modo di prendere la vita semplice, affrontando però i problemi. È il quinto film che faccio con Antonio Albanese, penso ci unisca l’approccio al cinema, l’amore per la costruzione di storie e dinamiche dei personaggi, ma soprattutto la condivisione di temi e il racconto di questo paese a cui siamo molto legati, cercando di essere anche divertenti, non ignorandone gli aspetti peggiori. Questa realtà è per me un modello da guardare con attenzione, per porre lo sguardo su territori che spesso non conosciamo, veniamo il fine settimana ignorando cosa accade dal lunedì al venerdì. Da loro arriva un segnale di integrazione reale, non ideologica, semplice e concreta, in cui i muri si superano facilmente, così come le differenze, e le soluzioni si trovano. Ho cercato di raccontare questo”.

Antonio Albanese rievoca con la sua solita ironia le esperienze culinarie abruzzesi, millantando approcci vegetariani e vegani presto smentiti dal macellaio del luogo. “Lo ringrazio e saluto, mi ha venduto a pochi euro della carne fantastica per fare un brodino a Virginia che una sera non si sentiva bene”, ha rievocato suscitando ilarità generale. “Non conoscevo questi luoghi, ma sono cresciuto in montagna. Ho scoperto in due mesi di riprese una comunità di persone perbene. C’è sempre qualcosa di me nei personaggi. Parto dal desiderio di realizzare qualcosa che apprezzo e condivido, come mi accade con Milani, e mi butto. Ammiro il suo garbo gentile, la nobile leggerezza - che condivido - con cui racconta argomenti necessari. Abbiamo lavorato con otto bambini a dir poco vivaci, che a otto o nove anni sanno già scalare, correre, arrampicarsi, sparare. Ci è voluta una bella concentrazione per interagire con i meravigliosi attori non protagonisti, come il bidello, con i suoi tempi poetici. Poi il dialetto marsicano, un incrocio fra il thailandese e il valdostano. Mi piace come Riccardo non sia ‘modaiolo’, non insista in quella estetica forzata che non mi piace, parla di esseri umani che agiscono, lo fa in maniera onesta, raccontando con verità un’umanità profonda. Quasi sempre con l’ironia si focalizza meglio l’attenzione. Non ho i social e non mi faccio influenzare, non lo dico in maniera snob, mio padre era operaio. Mi piace non fermarmi e andare sempre avanti”.

Virginia Raffaele ha ricordato come non abbia mai frequentato la montagna, “ma Milani mi ha parlato con tale passione, trasmettendo la specificità di questa comunità, che mi ha subito fatta sentire la magia di questo mondo a parte. È stata la scia che ho seguito per interpretare il personaggio. Una strada ben asfaltata su cui camminare e che mi ha cambiata, riflettendo su tante cose. Potevamo tornare il fine settimana a Roma, ma non l’ho mai fatto. Stavo bene qui, mi sono sentita a casa nella bellezza del posto e di queste persone apparentemente ruvide ma avvolgenti. Poi l’appartenenza a un luogo che non c’è più mi ha risuonato dentro, mi ha agganciato al personaggio. Mi ha rievocato la grande nostalgia che mi è rimasta addosso dopo essere nata e cresciuta al Luneur di Roma e aver visto chiudere una struttura che hanno fondato i miei nonni. Forse la scintilla è stata proprio quella”.

Se il film uscirà il 28 marzo, sono state già organizzate vivaci proiezioni per le scuole, in collaborazione con Alice nella città, e decine di saluti in sala attendono i protagonisti. Mentre Milani ricorda come “l’omologazione sia un tema di Un mondo a parte, insieme a una questione drammatica del nostro tempo come l’identità, costruita soprattutto attorno alla vita attiva nella società in cui si vive. Una lezione che questo territorio ci propone, affrontando con naturalezza dei temi cruciali, magari senza volerlo, recuperando l’essenziale, superando la divisione, abbattendo muri fra le persone. Far parte di una comunità vuol dire anche rispettare l’identità delle persone, e qui la partecipazione è sempre attiva. Veramente tutti hanno il numero di telefono degli insegnanti, che rappresentano una sorta di pronto soccorso disponibile 24 ore su 24”.