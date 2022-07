Un matrimonio mostruoso: al via le riprese del sequel di Una famiglia mostruosa

News Cinema

Volfango De Biasi di nuovo sul set per il seguito di Una famiglia mostruosa, che si intitola Un matrimonio mostruoso e coinvolge parte del divertente cast del primo film con alcune novità.

Con Una famiglia mostruosa, Volfango De Biasi ha tentato la carta della commedia per famiglie con una formula insolita per il nostro cinema: quella del monster movie. Già all'epoca della presentazione si parlò di un possibile sequel, che adesso è ufficialmente confermato e già in lavorazione, con parte del vecchio cast e alcune interessanti aggiunte e cambiamenti.

Un matrimonio mostruoso: sul set

Sono in corso le riprese di Un matrimonio mostruoso, diretto da Volfango De Biasi. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film - una società di Lucisano Media Group - con Rai Cinema. Tornano i simpatici protagonisti di Una Famiglia Mostruosa: questa volta Vladimiro e Brunilde sono alle prese con la scomparsa di Nando, il capofamiglia del clan Cornicioni, finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Lu(a)na, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. Umani, vampiri, streghe, lupi mannari e fantasmi si troveranno alle prese con un nuovo matrimonio mostruoso… Scritto da Volfango De Biasi, Filippo Bologna, Alessandro Bencivenni, Michela Andreozzi, vede come protagonisti Massimo Ghini (Vladimiro), Paola Minaccioni, Ilaria Spada (Stella), Ricky Memphis, Cristiano Caccamo (Adalberto), Paolo Calabresi (zio Nanni), Emanuela Rei (Lu(a)na), Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Claudio Greg Gregori, Sara Ciocca (Salmetta), Vincenzo Sebastiani (Ivano).

(Nella foto di Chiara Calabrò: da sinistra a destra: Elisa Di Eusanio, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Paola Minaccioni, Massimo Ghini, Maurizio Mattioli, Emanuela Rei, Ricky Memphis, Volfango De Biasi, Sara Ciocca, Vincenzo Sebastiani, Mattia Lucentini).

Chi ha visto il primo film avrà notato che mancano, probabilmente perché già impegnati su altri set, Lucia Ocone (Brunilde) e Lillo (Nando). Intanto per ricordarvi dove eravamo rimasti, ecco il trailer di Una famiglia mostruosa.