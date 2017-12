Un lupo mannaro americano a Londra: Max Landis annuncia cambiamenti nel reboot

Max Landis ha ufficialmente confermato che realizzerà il reboot di Un Lupo mannaro americano a Londra, capolavoro horror/comico diretto dal padre John nel 1981, iniziando a parlare dei cambiamenti che intende fare rispetto all'originale.

Ecco la prima, spiritosa dichiarazione di Max: "Ho finito oggi il mio primo draft de Un lupo mannaro americano a Londra. Mi ci è voluto molto più del previsto perché ogni volta che aprivo il file su Final Draft il mio laptop si chiudeva violentemente sotto il peso delle aspettative di mio padre." Che si tratti di un accenno al fatto che John Landis non pareva poi così eccitato all'idea che suo figlio prendesse in mano uno dei suoi film migliori? Vista l'ironia sulfurea che da sempre accompagna sia John che Max, non pare improbabile...

A un fan che gli ha chiesto specificamene riguardo il villaggio di East Proctor, e perché i suoi abitanti non hanno tentato di fermare il lupo mannaro che poi aggredisce il protagonista David (David Naughton), Max ha risposto: "Rispondere a questa domanda, riguardo la natura del ruolo del villaggio nel secondo e terzo atto della storia per ora sono i cambiamenti più grandi che ho fatto alla struttura originale. Mi sono sempre chiesto cosa centrasse il Pentagramma. Sto scrivendo delle cose divertenti."

Ricordiamo che il grande artista del trucco Rick Baker vinse l'Oscar per Un lupo mannaro americano a Lodnra, la cui prima scena di trasformazione è a tutt'oggi inarrivata a livello di effetti speciali, che siano essi meccanici o digitali. Tra le sceneggiature più recenti di Max Landis c'è quella dell'attesissimo Bright, poliziesco di fantascienza prodotto da Netflix e diretto da David Ayer. Protagonisti Will Smith e Joel Edgerton.