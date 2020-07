Un lungo viaggio nella notte è al cinema da questo weekend: il trailer del film cinese di grande impatto estetico

News Cinema

Distribuito in Italia da Movies Inspired, il film cinese Un lungo viaggio nella notte arriva nei nostri cinema da questo weekend.

Distribuito da Movies Inspired, esce al cinema in questo weekend a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto un film cinese che deve essere ammirato e "sentito", come dice lo stesso regista Bin Gan. Il titolo è Un Lungo Viaggio nella Notte, una produzione cinese presentata nel 2018 nella sezione Un certain Regard del Festival di Cannes. Non è la comprensione della trama ciò che conta principalmente in quest'opera, a metà tra viaggio onirico e art house film, sono le sensazioni e l'atmosfera a suggerire la sintonia da trovare per vivere la storia, piuttosto che guardala. Il regista, che si è ispirato ai dipinti di Marc Chagall per comporre "dipingere" le sue inquadrature, si concede anche il lusso artistico di un lungo piano sequenza di 59 minuti nella seconda parte del film.

Un lungo viaggo nella notte ruota intorno alla figura di Luo Hongwu (interpretato da Huang Jue) che torna nella sua città nativa dopo ben dodici anni di assenza. Improvvisamente i vecchi ricordi riaffiorano e costringono l'uomo a far fronte a sconvolgenti rivelazioni. Nel suo passato infatti ci sono un crimine impunito e un misterioso legame con una bellissima donna, con cui aveva trascorso un'estate vent'anni prima e della quale Luo non sa più nulla. Passato e presente si intrecciano tra realtà e sogno, mentre si mette sulle tracce di colei che non ha mai dimenticato completamente. Qui sotto il trailer di Un lungo viaggio nella notte.

