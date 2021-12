Un horror dai Tarocchi per il regista di Scary Stories to Tell in the Dark

News Cinema

Il prossimo horror di André Øvredal, regista di Scary Stories to Tell in the Dark, sarà ispirato alle carte divinatorie dei Tarocchi.

André Øvredal, regista norvegese, ha trovato una patria artistica in America, dove ha realizzato finora quattro film. Autopsy, Scary Stories to Tell in the Dark e l'ancora inedito Last Voyage of the Demeter, che racconta il viaggio del conte Dracula sulla nave che lo porta in Inghilterra.

Il prossimo film di Øvredal sarà ancora un horror thriller ispirato al gioco divinatorio dei Tarocchi. La sceneggiatura del film, di cui non si conosce ancora la trama, è di Jason Pagan e Andrew Deutschman, che insieme hanno scritto Paranormal Activity 5.

Il regista è ancora impegnato a realizzare il sequel di Scary Stories to Tell in the Dark, su cui al momento non si hanno aggiornamenti recenti, dopo la conferma dello scorso anno.