Un Grammy per Jojo Rabbit: dal set di Thor Love and Thunder Taika Waititi ringrazia in video

News Cinema

Tra i Grammy 2021 c'è anche quello assegnato, a sorpresa, alla miglior compilation, andato a Taika Waititi per il suo toccante Jojo Rabbit. Il primo a stupirsi è stato il regista, che ha ringraziato a modo suo dal set di Thor: Love and Thunder.

Più di un anno fa Taika Waititi saliva sul palco degli Academy Awards per ricevere l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, assegnato al suo bellissimo Jojo Rabbit. Adesso per lo stesso film ha ricevuto addirittura un Grammy. Ha infatti vinto il premio per la miglior compilation di una colonna sonora. Se ricordate, nel soundtrack c'erano due canzoni cantate dai Beatles in tedesco e brani di Ella Fitzgerald, Tom Waits, Roy Orbison e David Bowie ("Heroes", sempre in tedesco).

Taika Waititi ha vinto il premio, battendo nella categoria Un amico straordinario, Bill & Ted Face the Music, Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga e Frozen 2.

Il regista ha poi ringraziato a modo suo con un video inviato dal set di Thor: Love and Thunder, oltre che con l'autoironico commento che vedete qua sotto, pubblicaton sui suoi social.

Dalla sua roulotte è apparso stupito e dopo aver ringraziato per l'onore, ha scherzato come di consueto sul premio - "Mi sa che ora il Grammy lo danno a chiunque, e dunque lo accetto, grazie" - prima di dire che è passato così tanto tempo che non ricorda quasi niente sulla lavorazione del film, ma che a quanto pare continua a essere apprezzato, con sua grande gioia. Dopo aver di nuovo ringraziato i votanti, e la Searchlight per aver prodotto Jojo Rabbit, Waititi saluta e torna al lavoro sul set. Questo il video: