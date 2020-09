Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen esce finalmente anche negli Stati Uniti

News Cinema

Vittima della gogna mediatica negli ultimi anni, Woody Allen può per una volta risollevarsi il morale con l’uscita, finalmente, del suo film Un giorno di pioggia a New York, che era ancora inedito in patria.

Tre anni a prendere polvere sugli scaffali, colpevole di essere il nuovo film di Woody Allen, ormai regista non grato in buona parte d’America. Sotto attacco anche da parte di molte delle attrici e degli attori con cui ha lavorato negli anni, buona (?) ultima Kate Winslet, ora può almeno festeggiare l’uscita nelle sale americane di Un giorno di pioggia a New York in alcune sale selezionate, per MPI Media Group e Signature Entertainment.

Il film, con protagonisti Timothée Chalamet, Selena Gomez e Elle Fanning, uscirà il 9 ottobre in tre cinema della catena Landmark Theatres a Chicago, Boston e Atlanta, prima di ampliare l’offerta la settimana successiva, con nuovi cinema e nuove città. Originariamente era targato Amazon, che però rinunciò alla distribuzione nel 2018 in seguito al ritorno in auge delle accuse nei confronti di Woody Allen di molestie da parte di Dylan Farrow, archiviate già in due differenti indagini di polizia negli anni ’90, all’epoca dei presunti fatti. Nelle sue memorie, A proposito di niente, il regista risponde nel dettaglio alle accuse.

Un giorno di pioggia a New York è uscito in vari paesi, incassando 21 milioni di dollari al cinema, di cui oltre 4 in Italia e in Francia.

Nel frattempo è pronto un nuovo film, produzione spagnola con la partecipazione anche dell’italiana Wildside, dal titolo Rifkin’s Festival, che debutterà nei prossimi giorni al Festival di San Sebastian, in Spagna, dove è stato girato e ambientato. Nel cast Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi Lopez, Wallace Shawn e Christoph Waltz.