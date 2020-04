Un genio, due compari, un pollo: il film da vedere e commentare insieme martedì 7 aprile con SimulWatch

News Cinema

Terence Hill è il protagonista di questa divertente commedia western di Damiano Damiani. Nel cast c'è anche Klaus Kinski. Appuntamento su SimulWatch martedì 7 aprile alle 16.

Divertimento assicurato con la visione condivisa di martedì 7 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store: il film che vi proponiamo è infatti quello che nel 1975, diretto da Damiano Damiani e con protagonista Terence Hill, mescolava commedia e western. Si intitola Un genio, due compari, un pollo.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Un genio, due compari, un pollo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi martedì 7 aprile alle ore 16.

Film "solista" di Terence Hill, Un genio, due compari, un pollo lo vede nei panni dell'astuto e velocissimo pistolero Joe Thanks, simpatico vagabondo mezzo poeta e mezzo mago ma, soprattutto, furbo di tre cotte, che convince due imbroglioncelli, il mezzosangue Locomotiva Bill e la sua amica Lucy, a organizzare una truffa ai danni del maggiore Cabot per carpirgli trecentomila dollari che l'ufficiale dell'esercito si è tenuti per sé invece di versarli agli indiani cui erano destinati.

Prodotto da Sergio Leone (che non appare nei titoli di testa ma ha girato il prologo del film), il film è il secondo western diretto da Damiano Damiani (l'altro è Quien sabe?) ma anche Giuliano Montaldo ha girato alcune scene.

È un mix tra commedia e western che ammicca a La stangata e a I Santissimi, a tratti fa la parodia dei film dello stesso Leone, vede nel cast anche personaggi del calibro di Klaus Kinski e Miou-Miou.

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il buco.