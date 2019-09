Un film sulla vita di un influencer scritto da Paul Schrader e diretto dal regista di The Fosters

News Cinema

Bradley Bredeweg esordisce alla regia cinematografica con questo copione dal titolo Life from the Other Side.

Esordire alla regia di un film con uno script scritto di Paul Schrader non capita tutti i giorni. Schrader (nella foto sopra) è lo stimato autore di sceneggiature di titoli quali Taxi Driver, Toro scatenato, L'ultima tentazione di Cristo e a volte anche regista dei suoi stessi copioni, come il più recente First Reformed. Una delle ultime storie che ha scritto per il cinema si intitola Life from the Other Side che racconta la quotidianità di Emily, una 23enne influencer di New York attiva su Instagram che fa di tutto pur di mantenere costantemente alto l'interesse dei suoi follower. Ad accompagnarla c'è il suo amico e bodyguard Moussa Lafitte, un ex boxer di origine algerina. Conoscendo Schrader, non c'è dubbio che la storia voglia dirigersi verso il versante auto-distruttivo del lavoro degli influencer. Bradley Bredeweg è il regista che dirigerà il film (le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2020), suo primo vero impegno cinematografico. Bredeweg è il creatore della serie The Fosters e del suo spin-off Good Trouble.