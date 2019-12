Un film su Lovecraft per David Benioff e D. B. Weiss dal graphic novel di Hans Rodionoff

News Cinema

Dopo aver lasciato il mondo di Star Wars e l'accordo con Netflix i criticati showrunner del Trono di Spade sviluppano per la Warner un film sulla vita del "solitario di Providence".

Dopo la loro uscita dall'universo di Star Wars e il contratto con Netflix, i criticati (dai fan) ma richiestissimi showrunner del Trono di Spade, David Benioff e D.B. Weiss hanno trovato il loro nuovo progetto, che produrranno per la Warner e (forse) dirigeranno. Si tratta di Lovecraft, tratto dal graphic novel di Hans Rodionoff sulla vita del "solitario di Providence", lo scrittore che ha arricchito il mondo dell'horror con le storie del Necronomicon, dei Grandi Antichi, di Chtulu e di mostri inenarrabili.

A scrivere la sceneggiatura di questo interessante progetto saranno Phil Hay e Matt Manfredi mentre la regiata Karyn Kusama sarà produttrice esecutiva. Non si sa ancora molto sulla trama di quello che non sarà un semplice film biografico ma un horror, visto che parte dalla premessa che i mondi e le creature inventati da Lovecraft siano reali.

Il film più lovecraftiano mai arrivato sullo schermo è stato Il seme della follia di John Carpenter, mentre di recente Richard Stanley ha riportato al cinema Colour Out of Space con Nicolas Cage (ancora inedito da noi), da "Il colore venuto dalla spazio", che aveva già avuto due adattamenti in La morte dall'occhio di cristallo (1965) e La fattoria maledetta (1987). Guillermo del Toro sogna da tempo di portare al cinema "At The Mountains of Madness", che ha dovuto al momento accantonare per problemi di budget.