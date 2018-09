Un film biografico per il papà di The Rock, il wrestler Rocky Johnson

Anche se suo figlio Dwayne Johnson alias The Rock è più famoso di lui per il pubblico internazionale, suo padre Rocky Johnson (nome d'arte di Wayde Douglas Bowles) è stato uno dei più importanti wrestler della storia. Nato nel 1944 in Canada, ha cominciato la carriera nel 1964, chiudendola nel 1991, accettando non senza qualche rimostranza di allenare suo figlio. Ora la sua storia diventerà un film indipendente diretto da Jonathan e Justin Gajewski. Chi interpreterà Rocky sullo schermo? Sarebbe facile immaginare che se ne occupi il piccolo Dwayne, ma non è affatto scontato.

Negli oltre quarant'anni di carriera, Rocky Johnson passò alla storia per essere stato il primo wrestler di colore a chiedere e ottenere un contratto. Non solo: con il compagno di ring Tony Atlas creò la prima coppia black a vincere nel 1983 il World Tag Team Championship della mitica World Wrestling Federation. Si facevano chiamare "The Soul Patrol". Una storia che trasforma lo spettacolo popolare del wrestling in un riscatto sociale che sfida i pregiudizi. Rocky sposò la samoana Ata Maivia, figlia del lottatore originario delle Hawaii Peter Maivia (a sua volta promotore della prima federazione di wrestling nello stato). Dwayne nacque nel 1972.