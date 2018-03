Un film animato sulle Spice Girls in preparazione

Se i Beatles sono stati protagonisti di una serie animata, non vuole essere da meno la girl band delle (ex) Spice Girls (nella foto, del 2008, le troviamo piuttosto cambiate, ma basta vedere il video di Wannabe per ripiombare nel 1996). Secondo Variety, infatti, è in preparazione un film di animazione che vedrà protagoniste, nei panni di supereroine, Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chrisholm (Sporty Spice) e Geri Halliwell (Ginger Space).

Sembra che le cinque abbiano già firmato il contratto per l'utilizzazione della loro immagine. Ognuna di loro avrà un suo superpotere (legato ai soprannomi di cui sopra) nel film, che trasmetterà un messaggio di "girl power" molto attuale.

Le notizie di un tour sembrano invece poco attendibili al momento, ma il progetto del film sembra avere entusiasmato le ex ragazzine, secondo una fonte a loro vicina: "Le Spice Girls pensano in grande, a un franchise su scala mondiale. Sono il gruppo femminile di maggior successo del pianeta, proprio quello di cui hanno bisogno la Marvel o la Disney".

Nessun commento in merito arriva dagli Studios citati, ed è bene precisare che il progetto in questione è ancora in cerca di acquirenti.