Un figlio di nome Erasmus arriva a Pasqua sulle principali piattaforme streaming

La commedia con Ricky Memphis, Daniele Liotti, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri prodotta da Eagle Picture sarà disponibile dal 12 aprile per ben quattro settimane.

La domenica di Pasqua, che poi sarà la prossima, il 12 aprile, gli italiani avranno due sorprese: la prima sarà quella che troveranno nell'uovo di cioccolato. La seconda, invece, arriverà da Eagle Pictures, che contribuisce alla campagna #iorestoacasa portando nelle case Un figlio di nome Erasmus. Come? Rendendolo disponibile, per quattro settimane, non su una ma su otto piattaforme streaming: Chili, Rakuten Tv, Sky, TIMVision, Google Play, YouTube, Infinity e Huawei Video.

Grazie a questa iniziativa, Un figlio di nome Erasmus, oltre a costituire la prima produzione cinematografica targata Eagle, sarà il primo lungometraggio italiano ad alto budget a intraprendere la strada del debutto in streaming. Niente uscita in sala dunque per il film, che avrebbe dovuto esordire nei cinema lo scorso 19 marzo e che è rimasto "congelato" per un po’ a causa del Coronavirus.

Diretto dall'esordiente Alberto Ferrari, Un figlio di nome Erasmus racconta la storia di quattro amici quarantenni che, a distanza di 20 anni dall'Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio inaspettato alla scoperta di un segreto che potrebbe completamente cambiare la vita a uno di loro. Gli interpreti del film sono Ricky Memphis, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Daniele Liotti, affiancati dall'attrice portoghese Filipa Pinto e dalla mitica Carol Alt.