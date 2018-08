Un figlio all'improvviso: il poster ufficiale della commedia con Christian Clavier e Catherine Frot

Se anche Christian Clavier e Catherine Frot ripetessero all'infinito la stessa battuta davanti e un muro bianco immortalati da una macchina da presa fissa, il risultato sarebbe straordinario, perché sono due indiscussi talenti del cinema francese e hanno una grandiosa intesa. Si ritrovano, a 37 anni di distanza dalla commedia di François Leterrier Les Babas-cool, in Un figlio all'improvviso, un film con una sua articolata sceneggiatura e dal ritmo mosso nel quale interpretano il signor e la la signora Prioux, una coppia di lungo corso.

Monsieur e Madame Prioux nascono dalla fantasia del regista Sébastien Thiery, qui affiancato da Vincent Lobelle, ma prima di approdare al cinema hanno debuttato a teatro, impersonati da Muriel Robin e François Berléand in una pièce di successo intitolata "Momo", dal nome del ragazzone cresciuto e un po’ ritardato impersonato dallo stesso Thiery, che ritroviamo anche nel film. Il personaggio appare all'improvviso e si dichiara figlio dei due coniugi, che se lo ritrovano a casa con tanto di fidanzata e in qualche modo si affezionano a lui. Che il giovane sia un mitomane, un manipolatore o un'anima candida poco importa: André e Laurence hanno il cuore grande e sono rimasti soli per troppo tempo.



Un figlio all'improvviso: Il Trailer Italiano del Film - HD

Interpretato anche da Pascale Arbillot, Un figlio all'improvviso è buffo, esilarante, assurdo, ma - come ha dichiarato Clavier - riesce anche a commuovere per la sua umanità. E poi si parla di paternità e maternità mancate. A dirla tutta, anzi, il personaggio di Momo nasce proprio dalla domanda: "Amiamo i nostri figli perché li abbiamo fatti o per le persone che sono?". Il film ha, insomma, una parte tenera, che trova espressione nella neomamma di Catherine Frot, una donna sentimentale e con la testa spesso fra le nuvole che per fortuna ha accanto un uomo concreto. Se lui fosse un colore - dice la Frot - sarebbe un rosso acceso, lei invece un celeste pallido.



Di Un figlio all'improvviso, che esce nelle sale italiane il 20 settembre distribuito da Cinema Distribuzione, vi mostriamo oggi in esclusiva il poster ufficiale.