Un fan ha guardato 638 ore di film con Adam Sandler senza essere costretto

News Cinema

Scommettiamo che nessuno dei più accaniti cinefili che conosciamo, noi compresi, abbia compiuto un'impresa paragonabile al fan che si è visto un film di Adam Sandler al giorno. Tanto che Netflix gli ha chiesto di scrivere un saggio sul suo amore per l'attore.

Ammettiamo che a noi Adam Sandler ha fatto spesso ridere di gusto e ci è anche piaciuto molto in alcuni film più seri che ha interpretato. Ma non avremmo mai potuto compiere l'impresa di un fan, tale Eloy Lugo, che tra il 9 settembre 2017 (giorno del 51esimo compleanno di Sandler) e il 9 settembre 2018 ha guardato un film dell'attore al giorno!

E ancora più ci stupisce la mole di lavoro di Adam Sandler che corrisponde esattamente a 638 ore, che equivalgono più o meno a 26 giorni. Impressionata da tanta devozione, Netflix, in occasione dell'uscita di Hubie Halloween in streaming dal 7 ottobre, ha chiest a Lugo di scrivere un saggio in proposito. Queste le parole del superfan:

Ogni venerdì la mia nonna dopo scuola portava al cinema me e i miei fratelli. Un giorno di tardo inverno del 1995 ci portò a vedere Billy Madison. Per il mio cervello da quarta elementare, era perfetto. Billy era sciocco e bizzarro, dolce e bene intenzionato. Lasciava sacchetti di cacca in fiamme sul portico di un estraneo, ma chiamava anche un compagno di scuola che aveva bullizzato per scusarsi del suo comportamento. Il ritratto di Sandler di questo uomo bambino incastrato in un'adolescenza perenne era interpretato con tanto gusto che fui immediatamente estasiato dall'attore, e sono rimasto così fin da allora.

Lugo portava un registratore in sala per registrare illegalmente l'audio di ogni film di Sandler e in seguito riascoltarlo e imparare a memoria i dialoghi. E ha continuato a essere ossessionato dall'attore. Quando si è sposato, ha ballato con la moglie sulle note della canzone "Grow Old With You", dal film con Drew Barrymore Prima o poi me lo sposo e, come omaggio a Billy Madison, si è tatuato la parola Rirruto sul braccio (questa è solo per chi ha visto il film).

Comunque, ora che è grande (ha 34 anni) la performance che Lugo preferisce di Sandler è quella in Diamanti grezzi. Non sappiamo cosa o se l'attore abbia commentato in qualche modo questa assoluta e inedita devozione.